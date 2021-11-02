Рябков заявил, что России и США нужно прекратить дипломатические войны

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что России и США необходимо прекратить дипломатические войны между собой.
Рябков заявил, что России и США нужно прекратить дипломатические войны
  • Reuters
  • © Stephen Lam

Он назвал «немыслимой» ситуацию, когда российское консульство закрыли в Сан-Франциско и дали дипломатам из России 24 часа на то, чтобы его покинуть.

«Я ненавижу эти дипломатические войны. Я очень симпатизирую американским служащим, которым дали только 24 часа на то, чтобы покинуть Санкт-Петербург, но мы не могли ответить иначе. Мне жаль, но это был не наш выбор. Мы должны это прекратить в какой-то момент», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».

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