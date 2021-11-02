Джонсон с уважением отнёсся к отсутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите в Глазго
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«Я говорил с ним (Си Цзиньпином. — RT), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», — сказал британский премьер на пресс-конференции по итогам саммита, его слова приводит РИА Новости.
Президент России заявил, что российская сторона поддерживает предложенный к утверждению на климатическом саммите в Глазго проект декларации по лесам и землепользованию.
Ранее Борис Джонсон назвал неоднозначными отношения с Россией.