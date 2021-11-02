Джонсон с уважением отнёсся к отсутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите в Глазго

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением относится к решению президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина не присутствовать на климатическом саммите в Глазго «из-за пандемии коронавируса».
Джонсон с уважением отнёсся к отсутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите в Глазго
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Я говорил с ним (Си Цзиньпином. — RT), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», — сказал британский премьер на пресс-конференции по итогам саммита, его слова приводит РИА Новости.

Президент России заявил, что российская сторона поддерживает предложенный к утверждению на климатическом саммите в Глазго проект декларации по лесам и землепользованию.

Ранее Борис Джонсон назвал неоднозначными отношения с Россией.

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