Джонсон с уважением отнёсся к отсутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите в Глазго

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением относится к решению президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина не присутствовать на климатическом саммите в Глазго «из-за пандемии коронавируса».

«Я говорил с ним (Си Цзиньпином. — RT), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», — сказал британский премьер на пресс-конференции по итогам саммита, его слова приводит РИА Новости.

Президент России заявил, что российская сторона поддерживает предложенный к утверждению на климатическом саммите в Глазго проект декларации по лесам и землепользованию.

Ранее Борис Джонсон назвал неоднозначными отношения с Россией.