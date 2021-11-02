Рябков: Россия представила США идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздухе

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия представила США конкретные идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним.
Рябков: Россия представила США идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздухе
  • РИА Новости
  • © Сергей Отрошко

«Мы должны модернизировать так называемое соглашение по предотвращению опасных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, когда наши флоты и ВВС всё чаще оказываются в ситуации, когда необходимо разбираться с опасной эскалацией», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что российская сторона изложила американской стороне идеи о том, как это сделать.

«Весьма конкретные предложения по дистанциям, улучшению коммуникаций и тому подобному. Я надеюсь, что американская сторона сможет ответить и мы завершим эту работу чем раньше, тем лучше», — добавил он.

Ранее Рябков выразил надежду, что участники партнёрства AUKUS будут придерживаться обязательств в сфере ядерного нераспространения.

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