Рябков: Россия представила США идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздухе
- РИА Новости
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«Мы должны модернизировать так называемое соглашение по предотвращению опасных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, когда наши флоты и ВВС всё чаще оказываются в ситуации, когда необходимо разбираться с опасной эскалацией», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что российская сторона изложила американской стороне идеи о том, как это сделать.
«Весьма конкретные предложения по дистанциям, улучшению коммуникаций и тому подобному. Я надеюсь, что американская сторона сможет ответить и мы завершим эту работу чем раньше, тем лучше», — добавил он.
Ранее Рябков выразил надежду, что участники партнёрства AUKUS будут придерживаться обязательств в сфере ядерного нераспространения.