Экс-переводчик ВС США в Афганистане пожаловался на отсутствие помощи от Вашингтона

Бывший переводчик Вооружённых сил США в Афганистане Ахмед Джаваид Тахери рассказал RT, что он до сих пор не дождался помощи от американской стороны после вывода военных, несмотря на то что ему и его семье угрожают члены «Талибана»*.

«Помощь переводчикам, которые работают с Вооружёнными силами США и американским правительством, должна стать их приоритетом. Почему Минобороны США не интересуется, сколько переводчиков остаётся в Афганистане? Госдепартамент должен переправить их в страны Запада в первую очередь. Здесь необходимо отделять их от рядовых местных граждан. Это не те 20 тыс. афганцев, о которых говорит Энтони Блинкен. Это обычные местные жители», — сказал он.

Мужчина отметил, что у него есть все документы, подтверждающие его работу, и рекомендательные письма от куратора.

«Но я по-прежнему остаюсь в стране и не получаю никакой помощи. Я не понимаю, в чём проблема. Два или три раза разведка талибов напрямую мне угрожала. Мне дважды пришлось сменить местонахождение, чтобы талибы не узнали, где я живу... Мы призываем Госдепартамент и Минобороны оказать мне поддержку и помочь мне с семьёй безопасно покинуть Афганистан», — сказал Тахери.

Ранее генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу начала расследование дипломатических усилий администрации Джо Байдена в Афганистане в свете недавнего вывода американских войск из республики.

Во время расследования инспектор уделит внимание программе выдачи специальных иммиграционных виз, процессу переселения афганских беженцев в США, а также эвакуации американского дипломатического персонала из Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003