Два самолёта ВВС Эстонии нарушили воздушную границу Финляндии

Два учебно-тренировочных самолета L-39 ВВС Эстонии нарушили воздушную границу Финляндии.

«В понедельник, 1 ноября, два учебно-тренировочных самолета L-39 ВВС Эстонии во время совершения поворота к югу от острова Уто вошли в воздушное пространство Финляндии из-за человеческой ошибки», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы эстонских Сил обороны.

Отмечается, что инцидент произошел над международными водами, когда эстонские самолеты участвовали в учениях по сотрудничеству с военным кораблем союзников.

Уточняется, что нарушение воздушной границы длилось менее минуты.

Ранее сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 провели полёт над Баренцевым и Норвежским морями.