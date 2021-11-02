Директор ФСВТС заявил, что Индия и Китай могут стать покупателями систем С-500

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Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Индия и Китай могут стать покупателями систем С-500.
Директор ФСВТС заявил, что Индия и Китай могут стать покупателями систем С-500
  • РИА Новости

«Индия для нас давний стратегический партнёр, у нас заключён контракт на С-400, и до конца года первый дивизион этой системы они получат. Поэтому абсолютно логичен их интерес в обозримом будущем запросить у нас и С-500», — отметил он в интервью РБК.

По его словам, экспорт системы станет возможен, когда С-500 будет поставлена в Вооружённые силы России в необходимом объёме.

«Мы рассматриваем Индию, равно как Китай и все те государства, с кем у нас давние партнёрские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы», — добавил Шугаев.

В сентябре вице-премьер России Юрий Борисов высказался о ситуации с зенитной ракетной системой С-500. В частности, он рассказал о завершении госиспытаний и начале первых поставок этого комплекса.

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