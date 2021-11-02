В декабре состоится заседание российско-итальянского экономического совета

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В декабре в Риме запланировано проведение заседания российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, заявил посол Италии в России Джорджо Стараче.
В декабре состоится заседание российско-итальянского экономического совета
  • Reuters
  • © Alberto Lingria

«Ждём, что в декабре в Риме пройдёт очередное заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Итальянский посол выразил надежду на увеличение двусторонних визитов после проведения заседания.

Ранее Стараче назвал для себя вопрос признания «Спутника V» в Европе приоритетным и отметил, что он носит исключительно технический, а не политический характер.

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