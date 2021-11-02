Во Франции отложили введение санкций против Британии
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На своей странице в Twitter он сообщил, что пригласил британского переговорщика с Евросоюзом Дэвида Фроста в Париж на 4 ноября.
«Я пригласил лорда Фроста в Париж в четверг для более подробного обсуждения трудностей в реализации соглашений между Европейским Союзом и Соединённым Королевством. Для того чтобы диалог продолжился, меры, объявленные и подготовленные Францией, не будут применяться до этой встречи», — говорится в заявлении.
По данным Интерфакса, в сентябре Великобритания отказала десяткам французских судов в разрешении на рыбную ловлю, что спровоцировало негативную реакцию Парижа. Во Франции заявили, что это является нарушением условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС.