СБ ООН в ноябре обсудит ситуацию в Афганистане, Йемене и Сирии
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По его словам, на 22 ноября запланировано проведение мероприятия, посвящённого влиянию трафика стрелкового оружия на мир и безопасность. Кроме того, планируется провести заседания по Боснии и Герцеговине, Сомали, Йемену, Ираку, Ливии, Сирии и по Ближнему Востоку в целом.
«17 ноября пройдет заседание по Афганистану», — приводит ТАСС слова председателя СБ ООН.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее в эфире программы «1/6» на телеканале «Россия 24» заявил о важности недопущения дестабилизации в Афганистане и соседних с ним государствах на почве терроризма.