СБ ООН в ноябре обсудит ситуацию в Афганистане, Йемене и Сирии

В ноябре Совет Безопасности ООН проведёт заседания, посвящённые ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на происходящее в Афганистане, Йемене, Сирии, заявил постпред Мексики при организации Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес, который с 1 ноября выполняет функции председателя Совбеза.

По его словам, на 22 ноября запланировано проведение мероприятия, посвящённого влиянию трафика стрелкового оружия на мир и безопасность. Кроме того, планируется провести заседания по Боснии и Герцеговине, Сомали, Йемену, Ираку, Ливии, Сирии и по Ближнему Востоку в целом.

«17 ноября пройдет заседание по Афганистану», — приводит ТАСС слова председателя СБ ООН.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в эфире программы «1/6» на телеканале «Россия 24» заявил о важности недопущения дестабилизации в Афганистане и соседних с ним государствах на почве терроризма.