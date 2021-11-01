Лавров высказался о недопущении терроризма в Афганистане и соседних странах
«Необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить «перелива» террористической и наркоугрозы из Афганистана», — передаёт РИА Новости заявление Лаврова.
Он также заявил о том, что нужно подавлять данные угрозы внутри самого Афганистана.
По словам министра, для России ситуация в центральноазиатских государствах имеет принципиальное значение, потому что с российской стороной «фактически нет границы, почти со всеми действует безвизовый режим».
Ранее Лавров заявлял, что террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные Афганистану страны.