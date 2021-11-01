Лавров высказался о недопущении терроризма в Афганистане и соседних странах

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Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «1/6» на телеканале «Россия 24» заявил о важности недопущения дестабилизации в Афганистане и соседних с ним государствах на почве терроризма.

«Необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить «перелива» террористической и наркоугрозы из Афганистана», — передаёт РИА Новости заявление Лаврова.

Он также заявил о том, что нужно подавлять данные угрозы внутри самого Афганистана.

По словам министра, для России ситуация в центральноазиатских государствах имеет принципиальное значение, потому что с российской стороной «фактически нет границы, почти со всеми действует безвизовый режим».

Ранее Лавров заявлял, что террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные Афганистану страны.

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