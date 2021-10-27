Лавров рассказал о маскирующихся под афганских беженцев террористах
- AP
Об этом министр заявил во время выступления на министерской встрече стран — соседей Афганистана.
«Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Лавров, достичь данной цели можно лишь путём создания нормальных условий жизни в самом Афганистане.
Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что американская сторона полагает, что террористическая группировка «Исламское государство»* в Афганистане сможет возобновить атаки за рубежом в течение одного года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.