Лавров рассказал о маскирующихся под афганских беженцев террористах

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные Афганистану страны.

Об этом министр заявил во время выступления на министерской встрече стран — соседей Афганистана.

«Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Лавров, достичь данной цели можно лишь путём создания нормальных условий жизни в самом Афганистане.

Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что американская сторона полагает, что террористическая группировка «Исламское государство»* в Афганистане сможет возобновить атаки за рубежом в течение одного года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.