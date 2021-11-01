Замглавы российского МИД и генеральный секретарь МИД Греции обсудили отношения России и ЕС

В Москве состоялись политические консультации заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко с генеральным секретарём МИД Греции Фемистоклисом Демирисом.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обстоятельно проанализирован ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем и высоком уровнях, состояние и перспективы российско-греческого взаимодействия в различных областях. Особое внимание уделено повестке предстоящих политических контактов, мероприятиям в контексте Года истории, проходящего под патронатом президента Российской Федерации и премьер-министра Греческой Республики в 2021—2022 годах. Подчёркнуты совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции и её негативным последствиям. Условлено продолжать расширение договорно-правовой базы сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «состоялся заинтересованный обмен мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на кипрском урегулировании, положении дел в Восточном Средиземноморье и в регионе БВСА, ситуации на Балканах».

«Затрагивалась тематика отношений Россия — ЕС. Подтверждён настрой на взаимовыгодную координацию на многосторонних площадках, включая ООН, Совет Европы, ОБСЕ и ЧЭС, обмен поддержкой на выборах в их органы», — добавили в МИД.