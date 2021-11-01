Премьер Дании высказалась против «Северного потока — 2»

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датское правительство выступает против трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на ситуацию на энергетических рынках.
Премьер Дании высказалась против «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом Фредериксен заявила на полях конференции ООН по климату, которая проходит в Глазго.

«Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока — 2», — приводит её слова ТАСС.

Она добавила, что ситуация на энергетических рынках не изменила позиции правительства Дании.

При этом она заявила, что выдача Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2» была «техническим моментом», а позиция правительства «всегда была очевидной».

В начале октября Датское энергетическое агентство заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила условия для ввода второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию.

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