В Дании заявили, что нитка «Северного потока — 2» может быть введена в эксплуатацию

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Компания Nord Stream 2 AG выполнила условия для ввода второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию, заявило Датское энергетическое агентство.
В Дании заявили, что нитка «Северного потока — 2» может быть введена в эксплуатацию
  • Reuters

«4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введён в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации», — заявило агентство.

Для введения нитки А в эксплуатацию «остаётся выполнение некоторых условий», добавили там.

4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», она будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

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