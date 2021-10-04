В Дании заявили, что нитка «Северного потока — 2» может быть введена в эксплуатацию

Компания Nord Stream 2 AG выполнила условия для ввода второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию, заявило Датское энергетическое агентство.

«4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введён в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации», — заявило агентство.

Для введения нитки А в эксплуатацию «остаётся выполнение некоторых условий», добавили там.

4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», она будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.