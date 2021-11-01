Замглавы МИД России Богданов провёл встречу с послом Ливана

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД России Богданов провёл встречу с послом Ливана
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями о вызывающем обеспокоенность развитии ситуации в Ливане и вокруг него. С российской стороны была подтверждена неизменная приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики. Была также выражена поддержка деятельности правительства Ливана во главе с премьер-министром Н. Микати, направленная на преодоление кризисных явлений в экономике и социальной сфере и решение других острых вопросов национальной повестки дня», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что «в этом контексте затрагивались субстантивы и организационные вопросы проведения до конца ноября с. г. рабочего визита в Москву министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллы Бу Хабиба».

В сентябре заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил на встрече в Москве с послом Ливана в России работу миротворцев ООН в ближневосточном государстве.

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