Замглавы МИД России Богданов провёл встречу с послом Ливана

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями о вызывающем обеспокоенность развитии ситуации в Ливане и вокруг него. С российской стороны была подтверждена неизменная приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики. Была также выражена поддержка деятельности правительства Ливана во главе с премьер-министром Н. Микати, направленная на преодоление кризисных явлений в экономике и социальной сфере и решение других острых вопросов национальной повестки дня», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что «в этом контексте затрагивались субстантивы и организационные вопросы проведения до конца ноября с. г. рабочего визита в Москву министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллы Бу Хабиба».

В сентябре заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил на встрече в Москве с послом Ливана в России работу миротворцев ООН в ближневосточном государстве.