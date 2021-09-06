Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Ливана

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил на встрече в Москве с послом Ливана в России Шауки Бу Нассаром работу миротворцев ООН в ближневосточном государстве.
Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Ливана
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Состоялось обсуждение хода и перспектив имплементации принятой 30 августа резолюции 2591 СБ ООН по продлению мандата временных сил ООН в Ливане. В условиях продолжающегося кризиса в Ливане акцентировалась важность выполнения миротворцами своих функций, включая временную задачу по материальной поддержке ливанской армии», — отмечается в заявлении.

Ранее Вершинин провёл встречу с послом Иордании Халидом Шавабкой в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить