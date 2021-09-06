Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Ливана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил на встрече в Москве с послом Ливана в России Шауки Бу Нассаром работу миротворцев ООН в ближневосточном государстве.

РИА Новости