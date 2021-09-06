Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Ливана
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Состоялось обсуждение хода и перспектив имплементации принятой 30 августа резолюции 2591 СБ ООН по продлению мандата временных сил ООН в Ливане. В условиях продолжающегося кризиса в Ливане акцентировалась важность выполнения миротворцами своих функций, включая временную задачу по материальной поддержке ливанской армии», — отмечается в заявлении.
Ранее Вершинин провёл встречу с послом Иордании Халидом Шавабкой в Москве.