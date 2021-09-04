Вершинин провёл встречу с послом Иордании в Москве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Иордании в Москве Халид Шавабка провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«3 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин принял посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Халида Шавабку по его просьбе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «состоялся обмен мнениями по вопросам российско-иорданского взаимодействия в ООН и на других международных площадках».

В августе сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве Абделем Рахманом Аль-Ахмедом.