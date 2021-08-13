Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей, включая поддержание активного политического диалога по актуальной региональной проблематике с акцентом на положение в зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.
В конце мая вице-премьер России Александр Новак на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии сообщил, что «перспективным партнёрством для России и Саудовской Аравии является сотрудничество в области мирного использования космического пространства».