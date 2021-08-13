Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве Абделем Рахманом Аль-Ахмедом.
Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей, включая поддержание активного политического диалога по актуальной региональной проблематике с акцентом на положение в зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.

В конце мая вице-премьер России Александр Новак на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии сообщил, что «перспективным партнёрством для России и Саудовской Аравии является сотрудничество в области мирного использования космического пространства».

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