Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве Абделем Рахманом Аль-Ахмедом.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей, включая поддержание активного политического диалога по актуальной региональной проблематике с акцентом на положение в зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.

В конце мая вице-премьер России Александр Новак на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии сообщил, что «перспективным партнёрством для России и Саудовской Аравии является сотрудничество в области мирного использования космического пространства».