Джонсон высказался об экологическом состоянии Земли

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил экологическое состояние планеты с опасной ситуацией, в которую попал вымышленный спецагент Джеймс Бонд. Об этом сообщает Associated Press.
Джонсон высказался об экологическом состоянии Земли
  • AP

Отмечается, что Джонсон имел в виду ситуацию, когда Бонд пытался разобраться с тем, как обезвредить взрывное устройство, которое могло уничтожить планету.

«Сегодня мы примерно в той же ситуации: мои коллеги — мировые лидеры — как Джеймс Бонд. Однако трагедия состоит в том, что это не кино и машина судного дня настоящая», — заявил британский премьер на открытии 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

По его словам, основная угроза состоит в изменении климата, вызванном сжиганием угля, нефти и природного газа.

В 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, Шотландия, примут участие более 120 лидеров государств.

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