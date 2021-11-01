Главнокомандующий ВС Судана прокомментировал соглашение с Россией о создании базы

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Главнокомандующий вооружёнными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан прокомментировал соглашение с Россией о создании военной базы.
Главнокомандующий ВС Судана прокомментировал соглашение с Россией о создании базы
  • РИА Новости

«У нас есть соглашение, частью которого является создание базы. Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть некоторые замечания, которые нам нужно устранить», — приводит слова аль-Бурхана РИА Новости.

Он добавил, что власти Судана продолжают выполнять все международные соглашения.

«Мы привержены международным договорённостям и продолжим их реализовывать до конца», — пояснил аль-Бурхан.

Ранее временный поверенный в делах Судана в России Онур Ахмад Онур заявил, что страна рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения о базе с Россией «в ближайшее время».

Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдуллу Хамдука и ещё нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны.

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