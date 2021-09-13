В посольстве Судана прокомментировали ситуацию с соглашением о военной базе России

Временный поверенный в делах Судана в России Онур Ахмад Онур заявил, что страна рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения о базе «в ближайшее время».

«Будут внесены небольшие изменения, и после этого соглашение будет подписано… Я думаю, в ближайшее время», — заявил РИА Новости Онур.

Он также назвал неправдой сообщения, что Судан просит Россию об экономической помощи в обмен на соглашение о военной базе.

Ранее источник в оборонном ведомстве Судана рассказал, что суданские власти рассчитывают внести изменения в соглашение о строительстве российской военно-морской базы на Красном море. Сообщалось, что Судан надеется получить от российской стороны экономическую помощь при условии аренды в течение пятилетнего периода с возможностью заключения соглашения на 25 лет.