В посольстве Судана прокомментировали ситуацию с соглашением о военной базе России

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Временный поверенный в делах Судана в России Онур Ахмад Онур заявил, что страна рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения о базе «в ближайшее время».
В посольстве Судана прокомментировали ситуацию с соглашением о военной базе России
  • Pixabay

«Будут внесены небольшие изменения, и после этого соглашение будет подписано… Я думаю, в ближайшее время», — заявил РИА Новости Онур.

Он также назвал неправдой сообщения, что Судан просит Россию об экономической помощи в обмен на соглашение о военной базе.

Ранее источник в оборонном ведомстве Судана рассказал, что суданские власти рассчитывают внести изменения в соглашение о строительстве российской военно-морской базы на Красном море. Сообщалось, что Судан надеется получить от российской стороны экономическую помощь при условии аренды в течение пятилетнего периода с возможностью заключения соглашения на 25 лет.

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