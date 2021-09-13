В посольстве Судана прокомментировали ситуацию с соглашением о военной базе России
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«Будут внесены небольшие изменения, и после этого соглашение будет подписано… Я думаю, в ближайшее время», — заявил РИА Новости Онур.
Он также назвал неправдой сообщения, что Судан просит Россию об экономической помощи в обмен на соглашение о военной базе.
Ранее источник в оборонном ведомстве Судана рассказал, что суданские власти рассчитывают внести изменения в соглашение о строительстве российской военно-морской базы на Красном море. Сообщалось, что Судан надеется получить от российской стороны экономическую помощь при условии аренды в течение пятилетнего периода с возможностью заключения соглашения на 25 лет.