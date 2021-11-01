Моди призвал развитые страны выделять 1% ВВП на зелёные проекты развивающихся государств
«Предлагаю развитым странам стремиться выделять не менее 1% своего ВВП на финансирование зелёных проектов в развивающихся странах», — приводит МИД Индии заявление Моди.
Он подчеркнул, что без конкретного прогресса в финансировании борьбы с изменением климата оказывать давление на развивающиеся страны для принятия климатических мер не является справедливым.
По мнению Моди, страны G20 должны создать фонд проектов и исследовательских институтов чистой энергии, которые можно продвигать в развивающихся государствах.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что возобновляемые источники энергии не могут быть полностью безопасными для экологии, иногда они негативно влияют на природу.