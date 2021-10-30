Патрушев рассказал о случаях негативного влияния зелёной энергетики на экологию

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Возобновляемые источники энергии не могут быть полностью безопасными для экологии, иногда они негативно влияют на природу, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев рассказал о случаях негативного влияния зелёной энергетики на экологию
  • РИА Новости

«Альтернативная» энергетика в полном объёме не является экологически безопасной. По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на пять градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне. Кроме того, наблюдается негативное воздействие на человека паров ядовитых веществ, используемых при работе преобразователей солнечного света», — сказал он в интервью kp.ru.

Несмотря на то что процесс генерации солнечной энергии отличается низкоуглеродными выбросами, производство самих солнечных панелей не такое безопасное, так как при изготовлении всего одной солнечной панели «в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа», подчеркнул Патрушев.

«Само изготовление панелей солнечных электростанций, а также добыча редких металлов, входящих в их состав, является энергозатратным процессом и располагается в странах, где, как правило, используется угольная генерация», — добавил он.

Секретарь Совбеза отметил, что такие же проблемы касаются ветряных станций, которые «сами по себе не являются источником углерода».

«Их размещение требует больших площадей. От прямого столкновения с ветровыми установками происходит гибель птиц. Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, негативно влияют на животный мир», — рассказал он.

Кроме того, Патрушев напомнил о проблеме постоянной замены лопастей ветряных генераторов. Например США 80% использованных солнечных и ветряных батарей вывозят в страны Азии и Африки, а Европа — более половины, отмети он.

Такие манёвры Запад проводит под видом технологической помощи развивающимся государствам, подытожил секретарь Совбеза.

Также Патрушев рассказал, с какой целью Запад продвигает зелёную энергетику на Украине.

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