Правящая в Японии партия сохранила большинство в нижней палате парламента
Об этом сообщает NHK со ссылкой на итоги выборов.
Правящая Либерально-демократическая партия получила 261 место. Её партнер по коалиции, партия «Комэйто», получила 32 места.
Конституционно-демократическая партия получила 96 мест в нижней палате парламента. У Коммунистической партии Японии десять мест.
Партия реформирования Японии получает 41 депутатский портфель.
По предварительным данным, явка на минувших выборах составила 55,93%.
В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида был избран лидером Либерально-демократической партии.