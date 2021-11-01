Правящая в Японии партия сохранила большинство в нижней палате парламента

Правящая в Японии коалиция Либерально-демократической партии и партия «Комэйто» по результатам состоявшихся выборов получили 293 из 465 мест в нижней палате парламента страны.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на итоги выборов. Правящая Либерально-демократическая партия получила 261 место. Её партнер по коалиции, партия «Комэйто», получила 32 места. Конституционно-демократическая партия получила 96 мест в нижней палате парламента. У Коммунистической партии Японии десять мест. Партия реформирования Японии получает 41 депутатский портфель. По предварительным данным, явка на минувших выборах составила 55,93%. В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида был избран лидером Либерально-демократической партии.