Фумио Кисида избран лидером правящей партии Японии

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида по результатам второго тура голосования избран лидером правящей Либерально-демократической партии страны, он станет новым премьер-министром.

Об этом сообщает AFP.

Вместе с ним за пост главы правящей партии боролся министр по делам административной реформы, отвечающий за кампанию вакцинации в стране, Таро Коно.

Второй тур выборов состоялся в среду, 29 сентября.