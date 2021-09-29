Фумио Кисида избран лидером правящей партии Японии
Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида по результатам второго тура голосования избран лидером правящей Либерально-демократической партии страны, он станет новым премьер-министром.
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
Вместе с ним за пост главы правящей партии боролся министр по делам административной реформы, отвечающий за кампанию вакцинации в стране, Таро Коно.
Второй тур выборов состоялся в среду, 29 сентября.
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