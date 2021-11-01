Байден выразил разочарование «отсутствием лидеров России и Китая» на G20

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Американский лидер Джо Байден заявил о разочаровании касательно «отсутствия де-факто лидеров России и Китая» на саммите G20 в Риме.

«Разочарование касается того факта, что Россия... и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата», — приводит РИА Новости слова Байдена, сказанные на пресс-конференции в Риме по итогам G20.

Он также выразил уверенность, что удалось добиться значительного прогресса, «но нужно сделать больше».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о разговоре с Байденом на полях G20 в Риме.

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