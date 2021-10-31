Байден рассказал об обсуждении Ирана с лидерами Британии, ФРГ и Франции

Американский президент Джо Байден сообщил об обсуждении Ирана с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

«Вчера мы собрались с премьер-министром Великобритании (Борисом. — RT) Джонсоном, канцлером Германии (Ангелой. — RT) Меркель и президентом Франции (Эммануэлем. — RT) Макроном, чтобы подтвердить наше общее убеждение, что дипломатия является лучшим способом предотвратить появление ядерного оружия у Ирана», — цитирует РИА Новости Байдена.

По его словам, также обсуждалось, «как побудить Иран вернуться к серьёзным переговорам в духе доброй воли».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в рамках которых они обсудили Иран.