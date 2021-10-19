Блинкен обсудил Иран с главой МАГАТЭ
- Reuters
Об этом говорится на сайте Госдепа.
Отмечается, что Блинкен в беседе с Гросси подчеркнул решительную поддержку Соединёнными Штатами глобальной миссии МАГАТЭ по контролю ядерного нераспространения, в том числе в Иране.
«Госсекретарь проконсультировался с гендиректором относительно необходимости того, чтобы Иран соблюдал свои обязательства по ядерной верификации, прекратил ядерные провокации и вернулся к дипломатии, которой он, по собственным словам, добивается», — отмечается в заявлении.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, из-за чего могут сорваться переговоры США и Ирана по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.