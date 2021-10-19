Блинкен обсудил Иран с главой МАГАТЭ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в рамках которых они обсудили Иран.
Блинкен обсудил Иран с главой МАГАТЭ
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Госдепа.

Отмечается, что Блинкен в беседе с Гросси подчеркнул решительную поддержку Соединёнными Штатами глобальной миссии МАГАТЭ по контролю ядерного нераспространения, в том числе в Иране.

«Госсекретарь проконсультировался с гендиректором относительно необходимости того, чтобы Иран соблюдал свои обязательства по ядерной верификации, прекратил ядерные провокации и вернулся к дипломатии, которой он, по собственным словам, добивается», — отмечается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, из-за чего могут сорваться переговоры США и Ирана по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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