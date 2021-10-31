Гутерреш прокомментировал саммит G20 в Риме

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал саммит G20 в Риме.
Гутерреш прокомментировал саммит G20 в Риме
  • © AP Photo / Domenico Stinellis

«Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли. Теперь вперёд — на COP26 (26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) в Глазго», — написал Гутерреш в своём Twitter.

Ранее российский президент Владимир Путин на пленарном заседании G20 заявил, что потепление климата в России идёт быстрее, чем в среднем в мире.

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