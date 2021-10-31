Лавров провёл переговоры с главой МИД Италии

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Италии
  • РИА Новости

Отмечается, что «в ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы российско-итальянских отношений».

«С обеих сторон подчёркнут высокий уровень двустороннего взаимодействия, подтверждён настрой совместно работать над поиском путей укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических, научных и гуманитарных связей. Предметно обсуждён график политических контактов на предстоящий период», — говорится в сообщении.

В МИД рассказали, что «в рамках обмена мнениями по международной повестке дня отмечена роль Италии в качестве председателя «группы двадцати».

«Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Стороны заявили о необходимости дальнейшей работы по обеспечению инклюзивного характера политического урегулирования в Ливии, в т. ч. в преддверии намеченных в стране выборов. Переговоры прошли в традиционной для российско-итальянских отношений конструктивной атмосфере», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.

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