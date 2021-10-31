Правящая в Японии коалиция гарантировала себе большинство в нижней палате парламента

Правящая в Японии коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» гарантировала себе большинство в нижней палате парламента.

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Об этом сообщает NHK со ссылкой на предварительные итоги выборов. По имеющимся данным, у коалиции 238 из 465 мест. В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида был избран лидером Либерально-демократической партии.