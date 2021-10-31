Правящая в Японии коалиция гарантировала себе большинство в нижней палате парламента

Короткая ссылка
Правящая в Японии коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» гарантировала себе большинство в нижней палате парламента.
Правящая в Японии коалиция гарантировала себе большинство в нижней палате парламента
  • © AP Photo / Jae C. Hong

Об этом сообщает NHK со ссылкой на предварительные итоги выборов.

По имеющимся данным, у коалиции 238 из 465 мест.

В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида был избран лидером Либерально-демократической партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить