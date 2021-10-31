Спецпредставитель генсека ООН встретился с премьером Судана

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Спецпредставитель генсека ООН по Судану Фолькер Пертес встретился с суданским премьером Абдуллой Хамдуком и обсудил ситуацию в стране.
Спецпредставитель генсека ООН встретился с премьером Судана
  • Reuters

«Только что встретился с премьером Судана Хамдуком в его резиденции, где он до сих пор находится. С ним всё хорошо, но он под домашним арестом. Мы обсудили варианты посредничества и дальнейшие шаги для Судана», — цитирует РИА Новости Пертес.

Спецпредставитель подчеркнул, что продолжит обсуждать эти вопросы с другими «заинтересованными лицами» в стране. 

25 октября стало известно о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука и ряда чиновников.

В Кремле заявили, что суданцы должны разобраться с происходящим в стране самостоятельно, — Россия желает, чтобы это произошло как можно скорее.

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