Спецпредставитель генсека ООН встретился с премьером Судана
- Reuters
«Только что встретился с премьером Судана Хамдуком в его резиденции, где он до сих пор находится. С ним всё хорошо, но он под домашним арестом. Мы обсудили варианты посредничества и дальнейшие шаги для Судана», — цитирует РИА Новости Пертес.
Спецпредставитель подчеркнул, что продолжит обсуждать эти вопросы с другими «заинтересованными лицами» в стране.
25 октября стало известно о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука и ряда чиновников.
В Кремле заявили, что суданцы должны разобраться с происходящим в стране самостоятельно, — Россия желает, чтобы это произошло как можно скорее.