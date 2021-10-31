Блинкен и глава индийского МИД обсудили стратегическое партнёрство

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар в ходе переговоров обсудили стратегическое сотрудничество между двумя государствами.

«Обсудили усилия по укреплению индийско-тихоокеанского сотрудничества на двусторонней основе и посредством Четырёхстороннего диалога по безопасности», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он также выразил надежду на совместную работу по углублению Всеобъемлющего глобального стратегического партнёрства между США и Индией.

В сентябре лидеры Индии (Нарендра Моди), США (Джо Байден) и ещё двух стран договорились о совместном противодействии угрозам в киберсфере.

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