Блинкен и глава индийского МИД обсудили стратегическое партнёрство

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар в ходе переговоров обсудили стратегическое сотрудничество между двумя государствами.

«Обсудили усилия по укреплению индийско-тихоокеанского сотрудничества на двусторонней основе и посредством Четырёхстороннего диалога по безопасности», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он также выразил надежду на совместную работу по углублению Всеобъемлющего глобального стратегического партнёрства между США и Индией.

В сентябре лидеры Индии (Нарендра Моди), США (Джо Байден) и ещё двух стран договорились о совместном противодействии угрозам в киберсфере.