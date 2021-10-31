В штате Южная Каролина из-за столкновения поезда с автомобилем погибли три человека

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В результате столкновения поезда с автомобилем на железнодорожном переезде погибли три человека, один пострадал. Об этом информирует ABC News со ссылкой на данные офицера полиции.

«Три человека погибли, ещё один был госпитализирован», — сказано в сообщении.

Отмечается, что поезд смог совершить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Поезд сделал контролируемую аварийную остановку после аварии. По данным пожарной службы, на борту поезда, который перевозил 500 пассажиров, пострадавших не оказалось.

Ранее сообщалось, что курсирующий между Сиэтлом и Чикаго поезд сошёл с рельсов в центральной части штата Монтана. Инцидент с поездом спровоцировал ряд ДТП.

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