AP: поезд сошёл с рельсов неподалеку от населённого пункта в Монтане

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Курсирующий между Сиэтлом и Чикаго поезд сошёл с рельсов в центральной части штата Монтана.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей и СМИ.

Авария произошла примерно в 1,6 км от Джоплина — города с населением около 200 человек. По информации очевидцев, инцидент с поездом спровоцировал ряд ДТП — несколько автомобилей перевернулись.

К месту происшествия выехали спасатели.

В августе в Кемеровской области сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём, принадлежащих АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Инцидент произошёл на путях необщего пользования станции Забойщик в Берёзовском городском округе Кемеровской области. Пострадавших нет. 

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