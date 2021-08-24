В Кузбассе сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём

В Кемеровской области сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём, принадлежащих АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл на путях необщего пользования станции Забойщик в Берёзовском городском округе Кемеровской области. Пострадавших нет.

К месту происшествия прибыл кемеровский транспортный прокурор, будет проведена проверка по факту случившегося.

В июле в Забайкальском крае на перегоне Урюм — Нанагры сошли с рельсов 34 вагона двух грузовых поездов.