В Кузбассе сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём

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В Кемеровской области сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём, принадлежащих АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».
В Кузбассе сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл на путях необщего пользования станции Забойщик в Берёзовском городском округе Кемеровской области. Пострадавших нет. 

К месту происшествия прибыл кемеровский транспортный прокурор, будет проведена проверка по факту случившегося.

В июле в Забайкальском крае на перегоне Урюм — Нанагры сошли с рельсов 34 вагона двух грузовых поездов. 

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