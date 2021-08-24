В Кузбассе сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём
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- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл на путях необщего пользования станции Забойщик в Берёзовском городском округе Кемеровской области. Пострадавших нет.
К месту происшествия прибыл кемеровский транспортный прокурор, будет проведена проверка по факту случившегося.
В июле в Забайкальском крае на перегоне Урюм — Нанагры сошли с рельсов 34 вагона двух грузовых поездов.