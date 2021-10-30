Захарова сообщила, что встреч с представителями США на полях G20 у Лаврова не запланировано
«Американские коллеги в графике не значатся», — цитирует ТАСС Захарову.
Она также сообщила, что на 31 октября у Лаврова запланированы встреча с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, а также участие в мероприятиях «двадцатки».
Представитель МИД также отметила, что газовая тематика на двусторонних встречах с Лавровым, которые прошли в субботу, «предметно не обсуждалась».
Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.