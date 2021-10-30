Захарова сообщила, что встреч с представителями США на полях G20 у Лаврова не запланировано

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» сообщила, что встречи с представителями США на полях саммита «группы двадцати» (G20) в Риме у министра иностранных дел Сергея Лаврова не запланированы.

«Американские коллеги в графике не значатся», — цитирует ТАСС Захарову.

Она также сообщила, что на 31 октября у Лаврова запланированы встреча с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, а также участие в мероприятиях «двадцатки».

Представитель МИД также отметила, что газовая тематика на двусторонних встречах с Лавровым, которые прошли в субботу, «предметно не обсуждалась».

Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.

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