Лавров встретился с главой МИД Аргентины

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В российском МИД сообщили, что в Риме на полях форума «группы двадцати» состоялась краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Аргентины Сантьяго Андресом Кафьеро.
Лавров встретился с главой МИД Аргентины
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая вакцинацию в Аргентине российским препаратом «Спутник V», а также затронута региональная и международная проблематика», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.

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