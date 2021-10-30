Лавров встретился с главой МИД Аргентины

В российском МИД сообщили, что в Риме на полях форума «группы двадцати» состоялась краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Аргентины Сантьяго Андресом Кафьеро.

РИА Новости