Лавров и Ван И провели встречу в Риме

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И в Риме отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран. Об этом информирует РИА Новости.
Лавров и Ван И провели встречу в Риме
  • © РИА Новости / POOL

Это первая двусторонняя встреча Лаврова во время его визита в Рим, куда он прибыл ранее в субботу для участия в саммите «группы двадцати» (G20).

«Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений России и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе», — заявил Лавров.

Он напомнил, что до конца текущего года предстоит очередная встреча глав правительств России и Китая, уже 26-я по счёту. Ей будут предшествовать заседания пяти соответствующих межправкомиссий.

«Я думаю, что это будет очень серьёзным вкладом экономических блоков наших правительств в подготовку очередного саммита», — отметил российский министр.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал своим другом лидера Китая Си Цзиньпина.

Он напомнил, что Москва и Пекин добились хороших результатов по итогам совместной работы, в том числе в сфере политического взаимодействия.

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