Лавров и Ван И провели встречу в Риме
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Это первая двусторонняя встреча Лаврова во время его визита в Рим, куда он прибыл ранее в субботу для участия в саммите «группы двадцати» (G20).
«Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений России и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе», — заявил Лавров.
Он напомнил, что до конца текущего года предстоит очередная встреча глав правительств России и Китая, уже 26-я по счёту. Ей будут предшествовать заседания пяти соответствующих межправкомиссий.
«Я думаю, что это будет очень серьёзным вкладом экономических блоков наших правительств в подготовку очередного саммита», — отметил российский министр.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал своим другом лидера Китая Си Цзиньпина.
Он напомнил, что Москва и Пекин добились хороших результатов по итогам совместной работы, в том числе в сфере политического взаимодействия.