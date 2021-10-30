В Китае прокомментировали доклад США о происхождении коронавируса

Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй назвал доклад Соединённых Штатов о происхождении коронавируса ненаучным.

«Сколько бы раз его не обновляли, так называемая «оценка происхождения COVID-19», опубликованная разведывательным сообществом США, совершенно не научна», — приводит издание South China Morning Post Лю Пэнъюй.

По его словам, американский доклад «только подорвёт научно обоснованное изучение происхождения и помешает глобальным усилиям по поиску источника вируса».

Ранее сообщалось, что разведсообщество США подготовило доклад о происхождении коронавируса, в котором говорится, что власти Китая не знали заранее о COVID-19 до того момента, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса.