В Китае прокомментировали доклад США о происхождении коронавируса

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Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй назвал доклад Соединённых Штатов о происхождении коронавируса ненаучным.
В Китае прокомментировали доклад США о происхождении коронавируса
  • Reuters

«Сколько бы раз его не обновляли, так называемая «оценка происхождения COVID-19», опубликованная разведывательным сообществом США, совершенно не научна», — приводит издание South China Morning Post Лю Пэнъюй.

По его словам, американский доклад «только подорвёт научно обоснованное изучение происхождения и помешает глобальным усилиям по поиску источника вируса».

Ранее сообщалось, что разведсообщество США подготовило доклад о происхождении коронавируса, в котором говорится, что власти Китая не знали заранее о COVID-19 до того момента, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса.

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