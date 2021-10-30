Глава ВОЗ предупредил о появлении нового вируса, который не удастся сдержать

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении в будущем нового вируса, который не удастся сдержать.
Глава ВОЗ предупредил о появлении нового вируса, который не удастся сдержать
  • Reuters
  • © Fabrice Coffrini

Об этом он заявил в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран G20 в Риме.

«С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать», — приводит РИА Новости его слова.

Глава ВОЗ отметил, что необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.

Ранее Гебрейесус сообщил, что в мире впервые за два месяца зафиксировано увеличение числа заболевших COVID-19. По его словам, пандемия коронавирусной инфекции далека от завершения.

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