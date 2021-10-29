Разведсообщество США назвало примерные сроки первого инфицирования COVID-19 в Китае

В разведсообществе США заявили, что первый случай заболевания коронавирусной инфекцией произошёл не позднее ноября 2019 года.

Об этом говорится в докладе, опубликованном офисом директора национальной разведки США.

«Разведсообщество считает, что вирус SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, вероятно, возник и инфицировал человека в результате небольшого контакта не позднее ноября 2019 года, первый известный кластер возник в китайском городе Ухань в декабре 2019 года», — отмечается в тексте документа.

В августе разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса.

Спецслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19. Они считают правдоподобными две гипотезы: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.