Разведсообщество США назвало примерные сроки первого инфицирования COVID-19 в Китае

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В разведсообществе США заявили, что первый случай заболевания коронавирусной инфекцией произошёл не позднее ноября 2019 года.
Разведсообщество США назвало примерные сроки первого инфицирования COVID-19 в Китае
  • Reuters

Об этом говорится в докладе, опубликованном офисом директора национальной разведки США.

«Разведсообщество считает, что вирус SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, вероятно, возник и инфицировал человека в результате небольшого контакта не позднее ноября 2019 года, первый известный кластер возник в китайском городе Ухань в декабре 2019 года», — отмечается в тексте документа.

В августе разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. 

Спецслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19. Они считают правдоподобными две гипотезы: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.

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