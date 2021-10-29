Небензя назвал недопустимым внесение 12-летней девочки в базу «Миротворца»

Ситуация с размещением личных данных 12-летней Фаины Савенковой из Луганска на украинском сайте «Миротворец» является совершенно недопустимой. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Хочу ещё раз поднять эту тему. О ней уже писали, мы передали письмо от Фаины Генеральному секретарю ООН. Это совершенно недопустимая ситуация», — цитирует российского постпреда ТАСС.

Ранее луганчанка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец».

Данные юной писательницы из самопровозглашённой Луганской народной республики оказались в публичном доступе на указанном сайте после того, как она записала видеообращение к членам Совбеза ООН, где призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.