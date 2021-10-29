Небензя назвал недопустимым внесение 12-летней девочки в базу «Миротворца»
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«Хочу ещё раз поднять эту тему. О ней уже писали, мы передали письмо от Фаины Генеральному секретарю ООН. Это совершенно недопустимая ситуация», — цитирует российского постпреда ТАСС.
Ранее луганчанка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец».
Данные юной писательницы из самопровозглашённой Луганской народной республики оказались в публичном доступе на указанном сайте после того, как она записала видеообращение к членам Совбеза ООН, где призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.