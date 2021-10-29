Кабулов рассказал, что обсуждалось на встрече с представителями «Талибана» в Москве
- РИА Новости
Он отметил, что руководство талибов прибыло в Москву впервые после взятия власти в Афганистане.
«Не только Россия, но и другие участники этой встречи изложили наши ожидания... от новой власти в Афганистане, касающиеся в первую очередь (для России это важно) вопросов борьбы с терроризмом», — сказал Кабулов.
По его словам, второй вопрос — это проблема наркопреступности. Ещё один вопрос касался инклюзивности афганского правительства.
Как отметил Кабулов, глава МИД России Сергей Лавров акцентировал, что Россия ожидает этнополитической инклюзивности в правительстве Афганистана.
«Что означает, что мы хотели бы видеть в составе нового руководства Афганистана представителей не только «талибской школы мысли», но и других политических сил, которые позволили бы стране развиваться сбалансированно», — сказал дипломат.
20 октября министр иностранных дел России провёл в Москве встречу с делегацией «Талибана»* перед началом заседания по Афганистану в московском формате.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.