Кабулов рассказал, что обсуждалось на встрече с представителями «Талибана» в Москве

Глава второго департамента МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов в интервью RT Arabic рассказал, что обсуждалось на встрече с представителями движения «Талибан»* в Москве.

Он отметил, что руководство талибов прибыло в Москву впервые после взятия власти в Афганистане.

«Не только Россия, но и другие участники этой встречи изложили наши ожидания... от новой власти в Афганистане, касающиеся в первую очередь (для России это важно) вопросов борьбы с терроризмом», — сказал Кабулов.

По его словам, второй вопрос — это проблема наркопреступности. Ещё один вопрос касался инклюзивности афганского правительства.

Как отметил Кабулов, глава МИД России Сергей Лавров акцентировал, что Россия ожидает этнополитической инклюзивности в правительстве Афганистана.

«Что означает, что мы хотели бы видеть в составе нового руководства Афганистана представителей не только «талибской школы мысли», но и других политических сил, которые позволили бы стране развиваться сбалансированно», — сказал дипломат.

20 октября министр иностранных дел России провёл в Москве встречу с делегацией «Талибана»* перед началом заседания по Афганистану в московском формате.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.