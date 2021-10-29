Кабулов заявил, что «Талибан» ведёт реальную борьбу против ИГ

Глава второго департамента МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов в интервью RT Arabic заявил, что движение «Талибан»*, пришедшее к власти в Афганистане, ведёт реальную борьбу против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)**.

Он рассказал, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым ключевые члены афганской делегации «поделились с ним, в общем-то, закрытыми данными о потерях своих войск в борьбе против ИГИЛ».

«Они, поверьте мне, впечатляющие. В отличие от всех прежних правителей и их внешних помощников, это движение, придя к власти, ведёт реальную борьбу против ИГИЛ», — отметил Кабулов.

Ранее вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи, возглавивший приехавшую в Москву делегацию, заявил RT, что «Талибан» не позволит использовать Афганистан против соседних стран.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.