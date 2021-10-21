В «Талибане» заявили, что не позволят использовать Афганистан против соседних стран

Вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи, возглавивший приехавшую в Москву делегацию, заявил RT, что «Талибан»* не позволит использовать Афганистан против соседних стран.

«Правительство функционирует и намерено обеспечить безопасность на всей территории Афганистана. Мы никому не позволим использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности соседних стран и других государств», — сказал он.

При этом Ханафи подчеркнул, что проблема беженцев является очень важной.

«Если в Афганистане не будет стабильности и безопасности, то возможен исход беженцев в соседние страны и другие государства, особенно в Европу и остальные страны. Поэтому все страны должны обеспечить постоянную стабильность в Афганистане», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает движение талибов* препятствовать использованию территории Афганистана как плацдарма для действий против соседних стран.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.