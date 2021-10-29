Гутерреш выразил опасение из-за высокого уровня недоверия между странами
- Reuters
«Мы видим опасный уровень недоверия между крупными мировыми державами, между развитыми и развивающимися странами», — приводит ТАСС слова Гутерреша.
Основной задачей саммита G20 в Риме станет восстановление доверия между государствами, заявил он.
«Сделать это можно за счёт искоренения источника недоверия, который находится в несправедливости, неравенстве и геополитических противоречиях», — дополнил Гутерреш.
Ранее в Кремле анонсировали участие Путина в саммите G20 по видеосвязи.