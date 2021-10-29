Гутерреш выразил опасение из-за высокого уровня недоверия между странами

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что недоверие между ведущими мировыми державами достигло опасного уровня.
Гутерреш выразил опасение из-за высокого уровня недоверия между странами
  • Reuters

«Мы видим опасный уровень недоверия между крупными мировыми державами, между развитыми и развивающимися странами», — приводит ТАСС слова Гутерреша.

Основной задачей саммита G20 в Риме станет восстановление доверия между государствами, заявил он.

«Сделать это можно за счёт искоренения источника недоверия, который находится в несправедливости, неравенстве и геополитических противоречиях», — дополнил Гутерреш.

Ранее в Кремле анонсировали участие Путина в саммите G20 по видеосвязи.

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