Гутерреш выразил опасение из-за высокого уровня недоверия между странами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что недоверие между ведущими мировыми державами достигло опасного уровня.

«Мы видим опасный уровень недоверия между крупными мировыми державами, между развитыми и развивающимися странами», — приводит ТАСС слова Гутерреша.

Основной задачей саммита G20 в Риме станет восстановление доверия между государствами, заявил он.

«Сделать это можно за счёт искоренения источника недоверия, который находится в несправедливости, неравенстве и геополитических противоречиях», — дополнил Гутерреш.

Ранее в Кремле анонсировали участие Путина в саммите G20 по видеосвязи.