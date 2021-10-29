Талибы заявили о заинтересованности в поставках российских вакцин от коронавируса

Временное правительство движения «Талибан»* заинтересовано в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Каландар Ибад.

«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — приводит ТАСС слова Ибада.

Министр подчеркнул ценность любой помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

«Всё, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье наших граждан, представляет для нас большую ценность», — заявил он.

Ранее ВОЗ предупредила о возможной гуманитарной катастрофе в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.