Талибы заявили о заинтересованности в поставках российских вакцин от коронавируса

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Временное правительство движения «Талибан»* заинтересовано в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Каландар Ибад.
Талибы заявили о заинтересованности в поставках российских вакцин от коронавируса
  • РИА Новости

«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — приводит ТАСС слова Ибада.

Министр подчеркнул ценность любой помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

«Всё, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье наших граждан, представляет для нас большую ценность», — заявил он.

Ранее ВОЗ предупредила о возможной гуманитарной катастрофе в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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