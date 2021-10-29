Южная Корея уведомила Москву о задержании россиянина по запросу США

Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании россиянина, который подозревается в кибермошенничестве на территории США.

«Уведомление о задержании указанного гражданина в соответствии со стандартной процедурой было передано в посольство. В период пребывания подозреваемого в СИЗО города Сеула и рассмотрения запроса об экстрадиции южнокорейским судом консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали необходимое консульское содействие», — приводит РИА Новости сообщение посольства России в Сеуле.

Отмечается, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче россиянина, который был экстрадирован в Атланту (штат Джорджия) 15 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что россиянин Владимир Дунаев по обвинению в киберпреступлениях экстрадирован из Южной Кореи в США.