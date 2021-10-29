Военные медики прибыли в Хакасию для помощи в борьбе с COVID-19

Военные медики из Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Абакан для борьбы с COVID-19.

«Военнослужащие медицинских организаций Центрального военного округа (ЦВО) из Новосибирской, Свердловской и Самарской областей прибыли в Абакан, где приняли участие в совместном координационном совещании с представителями Департамента здравоохранения Республики Хакасия и медицинских организаций региона», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что в ходе совещания под руководством министра здравоохранения республики Олега Ананьевского были определены четыре лечебных учреждения региона, где необходима помощь военных медицинских специалистов Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено более 40 тысяч новых случаев COVID-19.